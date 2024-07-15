晶彩科展望 法人按讚
AOI檢測設備廠晶彩科（3535）營運逐步回神，隨著主要客戶友達、群創分別在Micro LED、面板級扇出型封裝（FOPLP）部署重兵，法人看好，晶彩科下半年業績有望重回成長軌道。
晶彩科近年衝刺AI自動光學檢測設備（AOI），有效提升獲利率，布局的AI／AOI設備已被Micro LED、半導體及PCB產業採用，期待未來出貨再放量。
晶彩科表示，將持續布局量測設備，以更多元的市場分布和產品組合來平衡單一產業的波動，更在新興的產業升級方案中，搶進半導體封裝測試，載板檢測等多個新領域。同時也用更高技術價值的商品和服務，持續深耕平面顯示器產業，進一步協助客戶提升產能和量率，降低製造成本。
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