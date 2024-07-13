聯發科爆5,740萬違約交割

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近日漲至24,000點以上歷史高檔，但對「衝、衝、衝」樂此不疲的少年股神，再傳操作失利。臺灣證券交易所昨（12）日公告，證券商申報集中市場違約買賣相抵後雖僅334萬元，但達到違約資訊揭露標準個股為聯發科（2454），達5,740萬元。

這是繼4月12日士電、6月21日台積電後，今年第三度出現達到違約交割資訊揭露標準的標的，申報證券商則為台銀證券。

以台股「T+2」交割制度來看，台股大盤指數10日漲107點，首度收盤站上24,000點，當日聯發科因外資及投信同步調節，盤中最高僅為平盤1,460元，最低是1,410元，終場下跌25元收在1,435元。

資深市場人士分析，喜愛短線交易的少年股神，應該是做錯方向（做多），但當日聯發科股價並未漲停或跌停關門，正常情況可以當機立斷反向沖銷，推論可能是虧損遠超乎能力範圍，只好放任證券商申報違約。

證交所資料顯示，12日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額6,293萬元，是今年第三高水準，僅次4月24日的1.25億元、4月12日的1.04億元，但買賣金額相抵後僅334萬元，仍處於相對低檔。

台股近日強強滾，但當沖占比仍低於四成，昨日甚至下滑至32.5%，顯見主管機關先前祭出當沖警示制度、強化投資人違約風險控管等措施，敦促投資人遵守市場秩序與強化風險意識管理後，對於防範違約交割具有正面效益。

台股 證券商

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