台達電今年營收、獲利看升

電源大廠台達電（2308）董事長鄭平昨（12）日表示，最新的液冷散熱系統產品已送交客戶驗證，今年最強勁的動能還是來自AI，整體營運表現平穩，全年營收、獲利會較去年成長「一點點」。法人預期，台達電今年營收及獲利有望同步改寫新猷。

過去伺服器散熱主要採用氣冷解決方案，從B100開始改為液冷方案，台達電也掌握獨特領先技術，積極深化布局。鄭平透露，新品已有進展，並送交客戶展開驗證。

從整體營運來看，鄭平指出，今年還是AI動能最強勁，市況較原先預期好，其他事業包括交通、自動化、基礎設施等，表現則較平穩。

台達電是輝達（NVIDIA）供應鏈要角，整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，提供AI電源全方位整合方案，成為電源廠中大啖輝達商機的大贏家，通吃輝達殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單。

鄭平先前表示，今年首季來自AI伺服器營收占比約4%至5%，台達電在全球伺服器電源市占率已超過五成，更高階的DC-DC市占率達75%，目前很多AI能源散熱方案都是氣冷設計，但新一代AI伺服器已進階至液冷方案，「台達電在這領域有獨特領先技術」，看好2025年相關營收有望快速提升。

台灣創生平台創辦人暨董事長黃日燦昨日發表新書，包括鄭平、緯創董事長林憲銘、大聯大董事長黃偉祥、巨大董事長杜綉珍、中磊榮譽董事長王伯元、信驊董事長林鴻明、公信電子董事長宣明智、台灣大總經理林之晨等企業大老，紛紛到場祝賀。