緯創董座林憲銘談展望 AI需求熱 PC看到成長苗頭

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
代工大廠緯創董事長林憲銘。 記者吳康瑋／攝影
代工大廠緯創董事長林憲銘。 記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘昨（12）日表示，目前看來下半年產業表現會比上半年好，AI需求持續強勁、PC也看到「一點成長的苗頭」，台灣在全球AI供應鏈中的地位不可或缺，朝對的方向穩步前行，「今年台灣應該是會不錯的」。

林憲銘昨天應邀出席台灣創生平台創辦人暨董事長黃日燦新書發表會，會後針對市況釋出以上看法。就整體產業來看，林憲銘指出，各方面需求看起來都不小，AI需求力道依然強勁，產業中的大家都能感受得到，但未來總是有些影響前景的變數，如選舉、戰爭等。

林憲銘表示，雖然戰爭的變數沒人知道何時能平息，歐洲市場需求先前相當疲弱，近來已逐步有所改善，如今需求已調整得差不多。

至於美國總統大選的變數，林憲銘認為，左右派系間的衝突可能會持續一陣子，但這是民主國家常態，相信美國選後很快就能調整回來，自己對這個變數倒不是很擔心。

回歸產業展望，林憲銘說，下半年會比上半年好，至於好多少目前還很難說，但台灣在全球AI供應鏈中的角色已相當明確，擁有不可或缺的地位，只要往對的方向穩步向前走，今年台灣應該是會不錯的。

從終端應用來看，林憲銘說，企業開始體認到AI算力在商用領域的價值，商用AI產品動能很強勁，預期隨著愈來愈多企業了解AI的價值，將帶動一大波企業的AI採購潮，但目前AI PC在消費應用上需求看來還不大。

對於AI產業最關注的能源議題，林憲銘則說，現在大家都將矛頭指向能源，但能源是可以管理的，只要管理得宜，就能帶動產業持續成長，且台灣科技業做的是全球生意，哪裡有能源、成長就在哪裡。

AI 美國 董事長

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