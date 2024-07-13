大立光目標價 外資喊3,700

大立光（3008）法說會釋出正向佳音，本周股價勁揚5.8%，雖然昨（12）日逆勢走弱，不過外資圈仍多給予正向評級，更紛紛調高目標價，尤其iPhone出貨將是關鍵利多因素。如野村證券即將目標價大升至3,700元，居外資圈最高。

大立光受惠產能利用率與生產良率的提升，將帶動下半年毛利率走揚，全年上看50%，摩根士丹利證券（大摩）因此給予「優於大盤」評級、目標價3,000元；摩根大通（小摩）也給予「優於大盤」評級，目標價升至3,200元；野村更建議「買進」大立光，目標價大升至3,700元，調幅31.4%。

外資圈看大立光

此外，法說會前即釋出報告看旺大立光的外資，還包括高盛「中立」、目標價升至3,004元；里昂「優於大盤」、目標價升至3,200元；海通國際給予「優於大盤」、目標價升至3,400元；花旗「買進」、目標價3,560元。

大摩科技產業分析師高燕禾預期，第3季iPhone生產約達5,200萬支，季增33%、年增4%；iPad則保持在1,300萬台，季增8%，但年減4%；NB ODM出貨預估維持在3,390萬台，季增4%、年增3%。

至於秋季將推出的iPhone 16，下半年生產量約介於8,500萬支至9,000萬支之間。他提醒，未來幾個月，iPhone 16和AI PC型號的銷售表現，將成為重要的觀察重點。

野村科技產業分析師李佳伶也指出，新一代iPhone 16系列的生產及備貨量將比上一代iPhone 15系列高出5-10%，因此調高大立光2024年、2025年和2026年的獲利預測，各為5.7%、18.3%、17.3%。

整體而言，在AI手機技術推動下，除蘋果外，也將促使Android高端手機需求，帶動相機及鏡頭市場增長。由於大立光規模日趨龐大，市場占有率、利潤率都將提高，預計從2024年下半年開始，在iPhone高端鏡頭市場中將占據主導地位。

展望後市，小摩科技產業分析師楊維倫表示，繼大立光6月營收表現強勁後，預估2024年第3季，大立光營收有望達170億元（季增55%、年增25%）；至於第4季，將成長至180億元（季增6%、年增1%），以反映未來數月的強勁訂單，尤其將在iPhone 16系列的主鏡頭及望遠鏡頭上獲得更好的市場份額。