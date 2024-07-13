法人代表改派 陳宗彥任大同子公司董事

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

大同（2371）昨（12）日代子公司大同資產開發公告，法人董事代表人變動暨董事變動達三分之一，大同法人董事改派代表人，改由前行政院發言人陳宗彥擔任。

大同代子公司大同資產開發公告指出，異動原因為法人董事改派代表人，原任期為2023年6月21日~2025年6月28日，原大同法人代表為賴冠伶，賴冠伶簡歷為大同副董事長特別助理；新任者陳宗彥簡歷為前行政院發言人、中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部政務次長，異動即日起生效。

大同今年6月合併營收49.31億元，月增23.08%，年增1.02%，是今年新高、近六年同期最佳。大同表示，電力事業群出貨力道強勁，將積極衝刺海外市場，看好未來海外成長動能。

大同表示，受惠於電力事業群6月出貨力道強勁，變壓器、電線電纜及智慧電表都繳出好成績，推升6月合併營收為今年來新高表現。

延伸閱讀

大同技術學院本月底退場！周末惜燈感恩餐會 校友會無法成立原因曝

國會職權修法生效綠提釋憲 傅崐萁：盼回頭是岸

嘉市社大續租大同技術學院有變數 大同校產用途縣市分攤財務曝

大同技術學院明天末代畢業典禮 校本部黃金地段轉型用途受關注

相關新聞

大立光目標價 外資喊3,700

大立光法說會釋出正向佳音，本周股價勁揚5.8%，雖然昨（12）日逆勢走弱，不過外資圈仍多給予正向評級，更紛紛調高目標價，...

台達電今年營收、獲利看升

電源大廠台達電董事長鄭平昨（12）日表示，最新的液冷散熱系統產品已送交客戶驗證，今年最強勁的動能還是來自AI，整體營運表...

聯發科爆5,740萬違約交割

台股近日漲至24,000點以上歷史高檔，但對「衝、衝、衝」樂此不疲的少年股神，再傳操作失利。臺灣證券交易所昨（12）日公...

輝達催動需求 PCB鏈受惠

法人看好，輝達新平台DGX GB200 NVL72提升速度，將顯著提高PCB用量與規格，包含金像電（2368）、欣興、博...

中砂下半年營運可望逐季揚

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）第2季業績季增高個位數百分比，法人預期，隨著大客戶先進製程產能持續開出，在鑽石碟業...

緯創董座林憲銘談展望 AI需求熱 PC看到成長苗頭

代工大廠緯創董事長林憲銘昨（12）日表示，目前看來下半年產業表現會比上半年好，AI需求持續強勁、PC也看到「一點成長的苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。