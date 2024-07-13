法人代表改派 陳宗彥任大同子公司董事
大同（2371）昨（12）日代子公司大同資產開發公告，法人董事代表人變動暨董事變動達三分之一，大同法人董事改派代表人，改由前行政院發言人陳宗彥擔任。
大同代子公司大同資產開發公告指出，異動原因為法人董事改派代表人，原任期為2023年6月21日~2025年6月28日，原大同法人代表為賴冠伶，賴冠伶簡歷為大同副董事長特別助理；新任者陳宗彥簡歷為前行政院發言人、中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部政務次長，異動即日起生效。
大同今年6月合併營收49.31億元，月增23.08%，年增1.02%，是今年新高、近六年同期最佳。大同表示，電力事業群出貨力道強勁，將積極衝刺海外市場，看好未來海外成長動能。
大同表示，受惠於電力事業群6月出貨力道強勁，變壓器、電線電纜及智慧電表都繳出好成績，推升6月合併營收為今年來新高表現。
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