亞光第2季每股純益1.59元 純益增三倍

光學鏡頭廠亞光（3019）昨（12）日公布6月自結稅後純益2.34億元，年增1.05倍，每股純益0.84元，第2季自結稅後純益4.46億元，年增50%，季增3.01倍，為七季來高點，每股純益1.59元，優於預期。

亞光近日股價在自營商資金力拱下，成為光學族群大飆股，昨天盤中一度站上92.8元高點，為近三年波段新高，終場收90.1元，上漲1.3元。累計7月以來三大法人賣超2,892張，其中，外資賣超4,983張、投信買超421張、自營商買超1,670張。

亞光近六季EPS

亞光為特斯拉概念股之一，外界看好，特斯拉（Tesla）第二代人形機器人Optimus亮相後，預計明年導入Optimus「千人大軍」在自家北美工廠上線，支持生產工作等測試，亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，後市展望看好，預期下半年營運將優於上半年。

亞光今年6月營收達21.1億元，為近年單月新高，月增11.3%、年增40%，累計今年上半年營收99.02億元，年增19.5%。其中，亞光集團旗下影像感測（CIS）模組大廠亞泰影像6月營收回溫，達3.98億元，月增6.5%，為一年半來最佳，年增24.6%，亞泰表示，依目前訂單能見度，「本季表現也會不錯。」亞光6月及第2季營運優於預期，亞泰貢獻度不小。

亞泰第2季營收10.96億元，季增28.2%，為六季來新高，年增8.8%。累計今年上半年營收19.5億元，年增3.4%。

亞光今年營運聚焦三大重心，包括與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模；並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，實現製造Metalens最具競爭力技術，應用涵蓋手機的臉面辨識以及AR的WAVE GUIDE。

外界關注亞光在手機及車載等應用布局進展，亞光董事長賴以仁日前表示，目前手機主要營收貢獻來自稜鏡，但目前亞光應客戶需求，聚焦多片稜鏡聯合直立式望遠鏡頭以及光學變焦鏡頭，其中，亞光的多片稜鏡聯合直立式望遠鏡頭優勢在於提高倍率及光圈表現，目前已送樣中。

至於車載鏡頭應客戶要求，已於菲律賓新建廠房，預計2025年完工，2026年投產，至於目前也改裝舊廠中，預計第3季投入產能，去年車載鏡頭營收占比約4.5%，今年有望倍增至9-10%。賴以仁並看好模造玻璃導入車載及數位相機應用持續增加，目前產能已供不應求，部分外購中，未來將計劃擴產。