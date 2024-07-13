中砂下半年營運可望逐季揚

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）第2季業績季增高個位數百分比，法人預期，隨著大客戶先進製程產能持續開出，在鑽石碟業務帶頭衝刺下，下半年營運有望逐季走揚。

中砂第2季合併營收17.31億元，季增8.5％、年增9.9％，累計今年上半年合併營收33.26億元，年增6％。

中砂董事長林伯全日前表示，預期下半年應可優於上半年。法人估計，中砂今年業績成長5％至10％，獲利成長幅度可望超過營收。

中砂共有晶圓再生、鑽石碟與傳統砂輪三大業務，其中明星產品鑽石碟部分，供應2奈米製程應用的產品從6月已開始帶來業績貢獻，惟該公司對於單一客戶訂單不予評論。

中砂在3奈米製程應用鑽石碟方面本來就有七成高市占率，進入2奈米製程，可望提升至八成，大客戶先進製程應用訂單可望成為營運大補丸。中砂原預期今年鑽石碟業務增幅約達15％，法人認為應還有上修空間。