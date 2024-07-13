輝達催動需求 PCB鏈受惠

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

法人看好，輝達新平台DGX GB200 NVL72提升速度，將顯著提高PCB用量與規格，包含金像電（2368）、欣興、博智等將持續受惠市場趨勢成長。

金像電為伺服板龍頭供應商，因應市場需求公司持續優化產能，台灣廠區下半年擬穩步擴充開出20%新產能。欣興、博智因應需求，也規劃提升高階產能或去瓶頸方式增加產能。

台灣電路板協會（TPCA）分析，新一代平台速度推升顯著提高PCB相關產品的用量與規格，同時銅箔基板材料也升級。

該機構分析，從過去DGX H100問市的經驗，可以理解AI伺服器對於PCB的助益，主要源自於系統運算能力提升，帶動產品系統規格的升級，進而增加PCB相關產品的用量與規格，此思考邏輯於新一代的DGX GB200 NVL72亦不例外。

根據官方公布資料以及從過去伺服器產品迭代更新的歷程來看，DGX GB200 NVL72相對於前一代 H100在性能上增加的幅度相當顯著，可以大躍進來形容。

雖然新技術的導入以及架構的徹底翻新為性能強化的關鍵因素，但憑藉著運算單元數量大幅增加，也是相當重要的方式，該機構分析，其中主要晶片包括CPU、GPU與Switch皆呈現倍數成長，即便主要製程仍然維持與前一代相同的4奈米，但單就晶片顆數與其中所內含的電晶體數量來看，所需的載板面積勢必等量放大，其中又以ABF載板為主。

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