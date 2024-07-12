面板成為人氣股 三虎盤中皆上漲、瑞軒漲停鎖死

美股週四重挫，拖累台股12日一度大跌超過500點，台積電（2330）直接以1,030元開低，盤中大跌約4%，但面板、顯示器族群逆勢上揚，並成為人氣焦點。友達（2409）大漲逾4%，群創（3481）上漲逾2%，彩晶（6116）上漲逾1%，凌巨（8105）大漲超過9%，瑞軒（2489）則攻上漲停板。

科技權值股今日下跌重挫，資金湧入面板族群，友達盤中一度上漲至20.1元，盤中漲幅超過4%，群創上漲逾2%，兩檔皆衝上今日成交量前五名，其中群創成交量達20萬張。

友達、 群創6月營收均較5月下滑，反映面板拉貨告一段落，友達為252.21億元，月減0.5%，年增9.9%；群創187.41億元，月減0.7%，年減3.1%。

第2季營收友達為743.28億元，攀上九季來最佳，季增25%，年增17.4%；群創為568.61億元，是三季新高，季增12.6%，年增3.2%。

友達將於7月31日在台北六福萬怡酒店七樓超新星宴會廳，舉行113年第2季實體法人說明會。友達喊出2025年將「不再只是一家面板公司」，要將純面板營收降至七成以下，並且未來逐步下降。

友達今年4月完成對德國BHTC併購，這項併購案大幅提升友達在車市的市占率，每4輛車就有1輛採用友達的產品。友達董事長彭双浪說，車用產品屬客製化，且訂單交期長而穩定，友達積極拉高車用業績比重，有助於達成降低面板占比的目標。

不過，中小尺寸面板廠彩晶、凌巨則受小尺寸面板需求持續不振影響，第2季合併營收雙雙下探新低。彩晶今年第2季合併營收21.77億元，季減14.2%，年減36.3%；凌巨第2季合併營收19.06億元， 季減4.5%，年減18.9%，為近15季新低。