台積目標價 外資搶著調高 野村：現在不算貴

台積電（2330）第2季營收優於法人預期，外資圈高度期待下周四（18日）法說會釋出的訊息，並提前掀起調高目標價潮。其中，野村證券認為「台積電目前價格仍不算貴」，一口氣將目標價大幅上調三成、達1,270元，為外資圈中第三高價，美銀證券則調高到1,160元。

統計7月以來，瑞銀、麥格理、摩根士丹利（大摩）等外資證券陸續釋出台積電報告。其中，瑞銀維持1,070元目標價，麥格理從1,000元上調至1,280元，大摩也從1,080元調高到1,180元。昨天除了野村、美銀調高目標價，另有花旗證券最新報告維持1,150元，摩根大通證券（小摩）重申1,080元。

統計最新一波外資報告，以野村的調幅及目標價最高，從975元大調30%到1,270元，在外資圈中排第三，居滙豐1,370元、麥格理1,280元之後。雖然台積電今年以來股價大漲，但野村認為，台積電漲幅超過台股，正彰顯台積電的價值，且目前價格仍不算貴。

野村重申對於台積電的「買進」評等，是基於明年的預估每股純益（EPS），預估本益比從20倍上調到24倍，目標價隨之調高；主要原因有三，首先，與費城半導體指數相比，台積電並不昂貴；其次，明年起台積電3奈米、4奈米、CoWoS報價將漲5%至10%；第三，台積電的基本面及評價提升主要都由AI驅動。

美銀將台積電目標價從1,040元上調到1,160元，重申「買進」評等，主要也是看好台積電受惠於AI需求帶動漲價效應。美銀認為，在2025年及2026年，台積電的3奈米、5奈米製程漲幅將由原先的2%至3%，提高到5%至9%。美銀看好台積電的先進製程、雲端AI及漲價前景，將今年預估獲利調高0.3%，明年獲利調高4.9%，2026年調高3.7%。

美銀指出，台積電第2季營收超出預期區間上緣，也高出華爾街預期。美銀預期台積電第3季營收季增10%至13%，毛利率則略微上揚。不過，台積電可能要到10月的法說會才會調高營收及資本支出預期。依美銀判斷，台積電今年資本支出將達310億美元，明年進一步提高到350億美元。