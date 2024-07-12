大立光 上半年EPS 79.49元

大立光（3008）昨（11）日公布第2季稅後純益44.98億元，季減26.4%，年增21.7%，每股純益33.7元。其中，因產品組合不佳影響，單季毛利率季減約0.8個百分點、下探48.39%，連兩季失守「5字頭」大關。上半年稅後純益106.9億元，年增52%，每股純益79.49元。

大立光上季獲利較首季縮水，關鍵在於業外匯兌收益較少。大立光上季業外收益19.16億元，包括匯兌收益7.5億元，遠遜於今年首季的23.4億元；若以本業獲利來看，第2季營業淨利38.89億元，僅季減1.8%；上半年營業淨利為78.5億元，年增30%。

針對下半年毛利率走勢，大立光董事長林恩平坦言，「產品組合好壞與否不在我們手上」，但產能利用率會比較好，良率會盡力改善。

潛望式鏡頭仍為高階手機主流規格，不過，目前搭載的稜鏡仍以玻璃為主，根據供應鏈消息，外傳蘋果、三星及華為都嘗試導入塑膠稜鏡的可行性，林恩平昨天並未回應單一客戶訂單動態，僅表示，目前塑膠稜鏡功能已通過客戶驗證，舊機種不會用，新機種導入與否仍視客戶需求而定。

法人追問兩種稜鏡的差別，林恩平說，塑膠的性能不如玻璃，尺寸比較大，但較輕、且落摔較好，雜散光（flare）容易解。

談到新廠布局規劃，林恩平指出，去年第4季完工的新廠將依原計畫，本季陸續移入設備，第4季達全產能生產，下一座新廠則預計明年第3季完工，整體規模將是原新廠的兩倍，細節仍視客戶需求而定。至今年底為止，大立光合計有13座廠房。

依據大立光近年購地計畫，第一座新廠位於台中西屯區，占地4,200坪，即為去年底完工的新廠，至於第二座新廠也位於西屯區，占地7,382坪，規模遠大於前一座廠。