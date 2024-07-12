大立光 上半年EPS 79.49元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

大立光（3008）昨（11）日公布第2季稅後純益44.98億元，季減26.4%，年增21.7%，每股純益33.7元。其中，因產品組合不佳影響，單季毛利率季減約0.8個百分點、下探48.39%，連兩季失守「5字頭」大關。上半年稅後純益106.9億元，年增52%，每股純益79.49元。

大立光上季獲利較首季縮水，關鍵在於業外匯兌收益較少。大立光上季業外收益19.16億元，包括匯兌收益7.5億元，遠遜於今年首季的23.4億元；若以本業獲利來看，第2季營業淨利38.89億元，僅季減1.8%；上半年營業淨利為78.5億元，年增30%。

針對下半年毛利率走勢，大立光董事長林恩平坦言，「產品組合好壞與否不在我們手上」，但產能利用率會比較好，良率會盡力改善。

潛望式鏡頭仍為高階手機主流規格，不過，目前搭載的稜鏡仍以玻璃為主，根據供應鏈消息，外傳蘋果、三星及華為都嘗試導入塑膠稜鏡的可行性，林恩平昨天並未回應單一客戶訂單動態，僅表示，目前塑膠稜鏡功能已通過客戶驗證，舊機種不會用，新機種導入與否仍視客戶需求而定。

法人追問兩種稜鏡的差別，林恩平說，塑膠的性能不如玻璃，尺寸比較大，但較輕、且落摔較好，雜散光（flare）容易解。

談到新廠布局規劃，林恩平指出，去年第4季完工的新廠將依原計畫，本季陸續移入設備，第4季達全產能生產，下一座新廠則預計明年第3季完工，整體規模將是原新廠的兩倍，細節仍視客戶需求而定。至今年底為止，大立光合計有13座廠房。

依據大立光近年購地計畫，第一座新廠位於台中西屯區，占地4,200坪，即為去年底完工的新廠，至於第二座新廠也位於西屯區，占地7,382坪，規模遠大於前一座廠。

大立光 林恩平

延伸閱讀

法說會前預熱行情 大立光早盤衝上3225元

新光金上半年EPS 1.31元 股價太便宜？一度大漲至12元

大立光6月業績報喜 股價重返3,000元大關

期貨商論壇／大立光期 可布局

相關新聞

台積目標價 外資搶著調高 野村：現在不算貴

台積電第2季營收優於法人預期，外資圈高度期待下周四（18日）法說會釋出的訊息，並提前掀起調高目標價潮。其中，野村證券認為...

英業達超旺 連兩年「秒填息」

英業達（2356）昨（11）日除息，每股配發1.5元現金股利，參考價為55.5元，在AI伺服器出貨動能強勁等題材帶動下，...

伊雲谷 攜亞馬遜搶商機

伊雲谷（6689）昨（11）日宣布，與亞馬遜AWS簽訂大中華區戰略合作協議，成為亞馬遜AWS ASEAN東南亞區暨大中華...

所羅門 6月EPS 0.18元

所羅門（2359）近期遭列注意股票，昨（11）日應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利為3,150萬元，年減63...

振樺電迎旺季 獲利看增

工業電腦廠振樺電（8114）受惠傳統旺季來臨，以及AI應用範圍擴大與遞延訂單挹注，業績看俏。法人估，振華電今年營收可望年...

走著瞧海外報捷 打入日本電信業

信任科技服務商Gogolook走著瞧-創（6902）昨（11）日宣布，日本子公司「Whoscall株式會社」與日本電信業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。