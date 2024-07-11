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大立光法說會後 法人為下半年營運按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
大立光（3008）召開法說會公布第2季財報與未來展望，其中，法人機構表示，第2季毛利率為48.4%，季減0.8個百分點、年減0.5個百分點，季減主要是產品組合不利因素，單季稅後淨利為45億元，每股稅後純益（EPS）為33.7元。圖／聯合報系資料照片
大立光（3008）召開法說會公布第2季財報與未來展望，其中，法人機構表示，第2季毛利率為48.4%，季減0.8個百分點、年減0.5個百分點，季減主要是產品組合不利因素，單季稅後淨利為45億元，每股稅後純益（EPS）為33.7元。圖／聯合報系資料照片

大立光（3008）召開法說會公布第2季財報與未來展望，其中，法人機構表示，第2季毛利率為48.4%，季減0.8個百分點、年減0.5個百分點，季減主要是產品組合不利因素，單季稅後淨利為45億元，每股稅後純益（EPS）為33.7元。

台新投指出，在大立光第3季展望上，公司表示7、8月拉貨動能相比於6月將逐月增加；在全年展望上，鏡頭規格升級仍集中於旗艦機種，中低階機款鏡頭無太大變化。大部分過往已升級的鏡頭仍將沿用，但將下放至更多機種。產能方面，由於新產品鏡頭製程較複雜，鏡片及鏡頭放大導致公司產能滿載，新廠計畫於今年第3季設備進駐，第4季新廠將滿載；而最新廠房則預計明年第3季完工。

台新投顧認為，第2季大立光營收年增主要是客戶去年上半年處於庫存調整階段，基期較低，雖然毛利率因產品組合及營運規模下降而季減0.8個百分點，但大量匯兌收益使獲利優於預期。

展望下半年，雖iPhone新機鏡頭規格無明顯升級，但預期新機導入Gen AI仍將驅動消費者換機需求，預估下半年全球iPhone出貨量將年增0.5%，看好下半年蘋果iPhone 16潛望式鏡頭的規格搭載滲透至Pro機款，玻璃鏡頭自製比重提升亦有利大立光毛利率表現，改善獲利結構，後市營運展望為正向。

大立光 法說會 營收 財報 鏡頭

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