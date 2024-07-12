崇越 秀半導體鏈解決方案

台灣半導體供應鏈美國秀肌肉，崇越（5434）昨（11）日宣布，攜手千附、達興材料、萬潤以及弘塑、博士門、夸特材料、敏盛科技等八家台灣半導體供應商，參加本屆「2024 SEMICON West美國西部國際半導體展」，展示半導體國際供應鏈平台的整體解決服務方案，並藉此來爭取更多海外商機。

「2024 SEMICON West美國西部國際半導體展」正在美國舊金山盛大開展，崇越表示，積極組建半導體供應鏈平台，集結材料、設備、零組件等整合性方案，進軍美國市場。

此次美國半導體展攜手廠務工程及精密零組件整合製造商千附、特用化學材料供應商達興材料、半導體封測設備商萬潤、半導體濕製程設備供應商弘塑及旗下子公司添鴻精密蝕刻液，以及環保型去光阻液供應商、專業控濕設備商博士門、晶圓設備耗材供應商夸特材料、半導體零組件供應商敏盛科技等企業，共組台灣本土供應鏈。