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弘憶股 今年拚每股賺2.5元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體通路商弘憶股（3312）切入算力服務，並規劃持續擴大相關版圖，繼先前採購第一批配備輝達（NVIDIA）GPU的伺服器後，近期又公告其董事會決議將再採購新一批伺服器。據了解，弘憶股7月起已開始有算力相關業績挹注。法人推估，該公司今年業績看增雙位數百分比，每股純益有望逾2.5元。

弘憶股今年初開始切入上述伺服器布局，營運模式是由該公司採購伺服器，並將算力出售給關係企業，後續再由關係企業出售給終端用戶。該公司第一批伺服器是向美超微採購，前述第二批伺服器接下來也將於評估後進行採購程序，估計相關GPU伺服器採購及建置費用約為4,900多萬美元。

據了解，弘憶股上述第一批配置輝達H100晶片的伺服器採購已經到位，預計從本月起可以開始出售算力，帶來營收貢獻。

同時，弘憶股今年通路本業也迎來復甦，第2季合併營收為45.43億元，季增12.7％，年增21.4％，是近七季高點；上半年合併營收為85.74億元，年增21.4％。

展望下半年，法人估計，弘憶股第3季表現應會比第2季好，下半年表現將優於上半年，全年業績看增雙位數百分比。獲利方面，該公司去年每股純益為1.98元，今年有望挑戰2.5元以上。

弘憶股近期股價突破百元大關，昨（11）日上漲3.5元，收在108元。

伺服器 營收

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