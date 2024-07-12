伊雲谷 攜亞馬遜搶商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
伊雲谷昨日與亞馬遜AWS簽訂大中華區戰略合作協議，由亞馬遜AWS台灣暨香港總經理王定愷（左）與伊雲谷董事長蔡佳宏代表簽約。 伊雲谷／提供
伊雲谷昨日與亞馬遜AWS簽訂大中華區戰略合作協議，由亞馬遜AWS台灣暨香港總經理王定愷（左）與伊雲谷董事長蔡佳宏代表簽約。 伊雲谷／提供

伊雲谷（6689）昨（11）日宣布，與亞馬遜AWS簽訂大中華區戰略合作協議，成為亞馬遜AWS ASEAN東南亞區暨大中華區兩大區域的戰略合作服務商。

未來亞馬遜AWS將提供更多資源協助伊雲谷進行技術開發、人才培育，加速推動伊雲谷取得生成式AI等多項能力認證，搶食AI商機，衝刺營運。

伊雲谷2014年成為亞馬遜AWS合作夥伴，攜手進軍雲端服務領域，維持深度夥伴關係，雙方並於2023年簽訂ASEAN亞太區戰略合作協議，協助因應區域企業雲端需求高速成長與布局。時隔一年，伊雲谷再下一城，取得AWS大中華區戰略合作協議。

伊雲谷今年在台已獲得亞馬遜AWS L1 Managed Security Service Provider（MSSP）資安託管服務商認證，以及亞馬遜AWS Well-Architected 合作夥伴等資格認證，此次戰略合作協議架構下，著眼於各產業對公有雲環境、雲端高速運算、AI應用等領域高度需求。

伊雲谷表示，雙方將聚焦技術、解決方案的創新研發，大中華區的商業營運機會開發，持續提升亞馬遜AWS培訓人數、參與認證人數、與認證取得數量，並專注於專業人才育留，亞馬遜AWS也承諾會加速推動伊雲谷取得多項能力認證，如生成式AI、金融科技、雲端遷移等。

伊雲谷集團董事長暨創辦人暨蔡佳宏表示，亞馬遜AWS一直都是伊雲谷集團最有力的夥伴之一，雙方一同拓展各區域的深度合作，持續創建重要里程碑。

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