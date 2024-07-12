工業電腦廠振樺電（8114）受惠傳統旺季來臨，以及AI應用範圍擴大與遞延訂單挹注，業績看俏。法人估，振華電今年營收可望年增雙位數百分比，伴隨毛利率、營益率上揚，獲利增幅將遠大於營收增長幅度。

展望後市，振樺電預估，今年在AI蓬勃發展驅動高階運算與智慧零售服務的需求下，集團三大事業今年皆重返成長軌道，其中，線上線下解決方案（O2O）去年下半年已開始復甦，集團亦對產業物聯研製中心（Embedded Foundry）今年營收展望審慎樂觀。

振樺電董事長鄭傑文先前表示，同業不少預期今年第4季工業電腦市場才能好轉，該公司則是未來兩季都看得到訂單，即訂單能見度已達第3季底，但現階段急單居多。

此外，據了解，振樺電6月線上線下解決方案部分業務因受到船期影響，相關收入將延至第3季認列，同步助攻下半年營運。

振樺電將AI半導體測試設備、線上購物線下退貨的BORIS機台（KIOSK）、高階GPU醫療伺服器等歸類為AI相關業務，公司看好相關業務今年占整體營收比重將超過三成。

振樺電昨日除息，每股派發現金股利4.7元，除息參考價為187元，開盤即瞬間秒填息，一度衝上漲停價205元，終場收202.5元，漲幅逾8%。