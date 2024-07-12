所羅門 6月EPS 0.18元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

所羅門（2359）近期遭列注意股票，昨（11）日應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利為3,150萬元，年減63.2％，每股純益0.18元，即便獲利較去年同期大減，但單月每股純益已逼近首季的0.21元。

所羅門除了既有代理業務外，積極擴展三大自有產品線，其中包括受到市場矚目、與輝達（NVIDIA）合作的機器人應用解決方案。

輝達執行長黃仁勳強推人形機器人，並點出所羅門為合作夥伴後，所羅門股價從3月中旬的40元附近起漲，日前一度攻上187.5元，波段漲幅超過三倍，成為台股大飆股，昨天股價跌3.5元、收163元。

所羅門董事長暨總經理陳政隆之前表示，希望三大自有產品線在未來兩、三年內，所占業績比重可提升到二至三成左右。

對於機器人應用解決方案，所羅門強調不做機器人本體市場，而是提供機器人的眼跟腦，並將輝達的平台導入其解決方案中，可協助客戶快速完成自動化。想在有限空間中規畫最佳路徑，以往需要長時間來模擬，但現在利用輝達生成式AI平台，其方案可很快速算出適合的優化運作路徑。

機器人 每股純益 輝達

延伸閱讀

AI供應鏈在台發威！郭台銘曾看衰「民不聊生」 6月出口年增23.5%…謝金河揭2大推升力道

中小學科學展覽會7月22日起於台南登場

彰化「超人」校長獲「神力女超人」援助 首辦機器人育樂營

第64屆全國科展在台南 不只學習也可玩

相關新聞

台積目標價 外資搶著調高 野村：現在不算貴

台積電第2季營收優於法人預期，外資圈高度期待下周四（18日）法說會釋出的訊息，並提前掀起調高目標價潮。其中，野村證券認為...

英業達超旺 連兩年「秒填息」

英業達（2356）昨（11）日除息，每股配發1.5元現金股利，參考價為55.5元，在AI伺服器出貨動能強勁等題材帶動下，...

伊雲谷 攜亞馬遜搶商機

伊雲谷（6689）昨（11）日宣布，與亞馬遜AWS簽訂大中華區戰略合作協議，成為亞馬遜AWS ASEAN東南亞區暨大中華...

所羅門 6月EPS 0.18元

所羅門（2359）近期遭列注意股票，昨（11）日應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利為3,150萬元，年減63...

振樺電迎旺季 獲利看增

工業電腦廠振樺電（8114）受惠傳統旺季來臨，以及AI應用範圍擴大與遞延訂單挹注，業績看俏。法人估，振華電今年營收可望年...

走著瞧海外報捷 打入日本電信業

信任科技服務商Gogolook走著瞧-創（6902）昨（11）日宣布，日本子公司「Whoscall株式會社」與日本電信業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。