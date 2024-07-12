所羅門 6月EPS 0.18元

所羅門（2359）近期遭列注意股票，昨（11）日應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利為3,150萬元，年減63.2％，每股純益0.18元，即便獲利較去年同期大減，但單月每股純益已逼近首季的0.21元。

所羅門除了既有代理業務外，積極擴展三大自有產品線，其中包括受到市場矚目、與輝達（NVIDIA）合作的機器人應用解決方案。

輝達執行長黃仁勳強推人形機器人，並點出所羅門為合作夥伴後，所羅門股價從3月中旬的40元附近起漲，日前一度攻上187.5元，波段漲幅超過三倍，成為台股大飆股，昨天股價跌3.5元、收163元。

所羅門董事長暨總經理陳政隆之前表示，希望三大自有產品線在未來兩、三年內，所占業績比重可提升到二至三成左右。

對於機器人應用解決方案，所羅門強調不做機器人本體市場，而是提供機器人的眼跟腦，並將輝達的平台導入其解決方案中，可協助客戶快速完成自動化。想在有限空間中規畫最佳路徑，以往需要長時間來模擬，但現在利用輝達生成式AI平台，其方案可很快速算出適合的優化運作路徑。