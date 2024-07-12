英業達超旺 連兩年「秒填息」

英業達（2356）昨（11）日除息，每股配發1.5元現金股利，參考價為55.5元，在AI伺服器出貨動能強勁等題材帶動下，第一盤以58.3元開出，連續兩年「秒填息」。

英業達昨天股價開高走高，一度大漲超過半根停板，衝上59.6元，逼近60元整數大關，終場收在58.1元，上漲2.6元或4.68%，成交量較前一日的4.6萬張大增1.55倍、達11.7萬張，為今年3月底以來最大量。

英業達除息前夕獲外資力挺，外資10日大買1.3萬張，昨日除息再敲進1萬張，近兩個交易日共買超逾2.4萬張；投信、自營商等本土資金同步青睞英業達，三大法人呈現連二買，買超張數合計約3.5萬張。

英業達指出，下半年美系客戶出貨量放大，產品以主機板製造（L6）為主，將成為挹注毛利率向上的一大動能，預估全年伺服器出貨量將增加超過20%。

英業達受惠大陸雲端服務供應商（CSP）客戶需求暢旺，伺服器出貨動能強勁，第2季營收達1,541.58億元，季增18.08%，年增17.9%，為單季營收首度衝破1,500億元大關，並改寫歷史新高。

英業達財務長游進寶先前在法說會上指出，第2季產品組合估優於首季，對毛利率也會有正面助益。法人看好，英業達第2季獲利將較首季大增超過六成。