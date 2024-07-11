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市值達28兆！台積電飆上1,080元天價 本周4個交易日市值「增近2兆」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）11日開高走高收最高，以1,080元收盤，上漲35元，漲幅3.34%，創下歷史新高價，市值增達28兆元。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台積電（2330）11日開高走高收最高，以1,080元收盤，上漲35元，漲幅3.34%，創下歷史新高價，市值增達28兆元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）11日開高走高收最高，以1,080元收盤，上漲35元，漲幅3.34%，創下歷史新高價，市值增達28兆元，統計本周以來4個交易日，股價上漲75元，市值增加1兆9,450億元；如果以去年底封關價593元計算，今年來台積電已大漲487元，漲幅82.12%，市值激增12.62兆元。

台積電6月合併營收2,078.6億元，月減9.5%，雖下探三個月來低點，但仍是同期最佳，且較去年同期增加32.9%；第2季合併營收6,735.1億元，創單季新高，季增13.6%，表現都優於法人預期。

台積電早盤以1,065元開高後拉升至1,080元，持續寫下天價紀錄，終場以最高的1,080元收盤，大漲35元，市值大增9,076億元，跳上28兆元，本周以來股價天天漲，4個交易日股價上漲75元，漲幅7.46%；統計今年以來台積電已大漲487元，漲幅82.12%，市值激增12兆6,296億元。

台積電大漲下也推升台股大盤指數續創新高，早盤以24,242.03點開高，盤中一度衝達24,416.67點，創下歷史新高，終場收在24,390.03點，上漲382.95點，也是收盤新高，其中，光是台積電就貢獻約296點。

台積電 台股 營收

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