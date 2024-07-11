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三星罷工衝擊記憶體？晶豪科（3006）、南亞科（2408）股價反應：參與率不如預期

聯合新聞網／ 邏輯投資
南韓三星電子工會（NSEU）進行無限期罷工。歐新社
南韓三星電子工會（NSEU）進行無限期罷工。歐新社

媒體報導三星電子全國工會（NSEU）啟動無限期罷工，訴求是提高薪資、提供額外一天的年假以及改變員工獎金制度，那這起事件會影響「記憶體」報價嗎？

看看晶豪科南亞科的股價... 我想沒影響吧！哈！但我們還是客觀來分析一下。

首先，根據外電報導，該工會約有3萬名會員，佔三星電子韓國地區員工總數的四分之一，但已知並非所有會員都參與罷工活動。

另外外電報導提到，工會未透露先前工會成員參與罷工活動的參與率，這件事情很微妙，如果大家都積極響應，工會沒道理不透露參與率，因此可以合理推測會員參與罷工活動的比例不如預期。

另外工會表示本週有6,540名工人投入罷工，這個人數僅佔工會會員約兩成，整體員工總數的5％左右，如果之後罷工人數沒有繼續增加，考量生產線多為自動化產線，產量應該不會受到影響，對記憶體產品報價的影響就相當有限，而這一點也是目前三星官方的論調。

所以「邏輯投資」認為很難期待記憶體報價會因罷工而上漲，更遑論轉單效應了，但我個人還是堅定不移地隔著海峽支持三星電子員工的罷工行動！加油！你們要堅持下去！你們會贏得勝利的！我與你們同在（？）

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲邏輯投資授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

三星電子 南亞科 晶豪科 記憶體

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