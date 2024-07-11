傳通過台積電認證 這檔隱藏版台積概念股飆漲停

台股11日續創歷史新高，台積電（2330）更是飆出1,080元天價收盤，多檔概念股強漲跟進；市場傳出景碩（3189）通過台積電AI晶片的ABF載板認證，推升股價開高走高飆上漲停109元鎖死到收盤；另外，欣興（3037）則是上演強勢除息秀，一開盤就秒填息，盤中同樣衝上漲停189.5元鎖死到收盤。

台股早盤以24,242.03點開高，盤中一度衝達24,416.67點，創下歷史新高，終場收在24,390.03點，上漲382.95點，台積電收在1,080元，續創歷史新高，相關概念股中家登創下歷史新高，以542元收盤，上漲30元，漲幅5.85%，精材（3374）飆上漲停232.5元鎖死到收盤，上漲21元。

台積電強漲帶動多檔概念股強勢表態，隱藏版的台積電概念股表現也很搶眼，市場傳出景碩ABF載板獲得台積電AI晶片認證，推升股價強漲，早盤以107元開高後飆上漲停109元鎖死到收盤。

景碩強漲之外，除息的欣興則是上演強勢除息秀，每股配發3元現金股利，一開盤就秒填息，早盤以175.5元開出，盤中衝上漲停189.5元直到收盤；另一檔ABF載板南電（8046）也是上漲，以186.5元收盤，上漲10元，漲幅5.66%。