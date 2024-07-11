台積電盤中飆1,080元天價 海通國際：看好法說會、目標價喊破1,200元
台積電（2330）近日屢創歷史新高、外資圈也不斷釋出最新報告，11日盤中最高更寫下1,080歷史天價。海通國際證券在最新個股報告中指出，看好台積電法說會將具有更樂觀的全年指引，因此給予「買進」評等，目標價升至1,290 元。
台積電6月合併營收2,078.69億元，較上月減少9.5%，較去年同期增加32.9%。累計2024年1至6月營收約為1兆2,661.54億元，較去年同期增加28%。
展望2024年，海通國際指出，台積電在3nm/5nm製程的走強和55nm/65nm復甦推動下，與去年同期相比，年增率上調至28%（美元）。
在台積電2024年資本支出方面，海通國際目前預計約為315億美元，並預測2025和2026年的資本支出將分別達到370億美元和400億美元，略高於市場預期，主因受N2技術推動。
海通國際也重申，台積電N2將於2025年中啟動，有望早於市場預期，並在2025年底達到每月35-40萬的產能。
此外，預計台積電將在2024年第2季重新加速設備訂單，並在高雄晶圓廠的推動下，在2024年第3季進一步增強設備訂單力度。
值得注意的是，鑑於電費、設備轉換等導致的成本上升，以及先前較低的N3定價，因此價格/毛利率也是後市的關注點。
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