英業達除息首日盤中填息、成交量破萬張 連2年達成開盤即填息

代工大廠英業達（2356）11日進行除息交易，以10日收盤價57元計算，扣除欲配發的1.5元現金股利，今日參考價則為55.5元。對此，英業達今日早盤展現強勁走勢，以58.3元紅盤開出、秒填息達標，而在完成填息後，其股價走勢仍然維持向上態勢，一度衝上58.4元，才開盤15分鐘單日成交量就已達1.55萬張，買氣相當旺盛。

台股11日多頭馬車車帶隊衝刺，早上加權指數以24,242.03點開出、較前一交易日收盤價上漲234.95點，而成交金額則達到新台幣81.74億元。此外，外匯市場新台幣兌美元匯率，則以32.550元開盤，上升3.6分；並且新台幣兌美元開盤交易區間為32.595元至32.550元。據悉，今日盤前傳出蘋果（Apple）盼透過AI功能加持，喊出今年 iPhone 新機出貨，拚10%成長的目標，帶動AI及蘋概股表現強勢。

英業達作為台鏈AI伺服器代工廠的一員，不僅手握輝達（NVIDIA）AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計大單，連最新發布的超級AI晶片GB200，也都取得不小的訂單佔比。受到出貨逐漸提升的挹注，英業達6月營收達509.3億元，年增6.7%，而合併前6個月營收達2846.64億元、年增13.5%，相當驚人。

事實上，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，隨著「AI題材」已逐漸成為全球市場焦點，英業達也憑藉過人的實力，取得晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下AI伺服器有關的「液冷」專案大單，並已自去年9月啟動出貨。而內部也看好，隨著旗下各亞洲、北美市場客戶需求大漲，也帶動今年業績表現受到不小的挹注。

對此，英業達11日以58.4元開盤隨即填息完成，至今已連續兩年呈現「開盤秒填息」的精采表現，而英業達最大股東為創辦人葉國一，共計持有張數超過17萬張（總計176,361張）股票、持股比例為4.92%，以今年每股配發1.5元計算，葉創辦人今年預計將可領到2.64億元的鉅額股利。此外，市場也持續關注填息後的後續表現。