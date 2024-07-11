快訊

分科測驗明登場 4.2萬人報考 今天下午2時開放看考場

一致同意讓烏克蘭加入！北約峰會聯合宣言：烏克蘭的未來在北約

婚前派對花48億 從亞洲首富娶媳看印度貧富差距有多大

蘋果供應鏈助攻！ PCB 族群除息大潮旺 載板龍頭欣興開盤秒填息

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
載板示意圖。欣興／提供
載板示意圖。欣興／提供

蘋果概念股PCB族群近期展開除息，在健鼎（3044）10日當天完成填息，載板龍頭廠欣興（3037）11日開盤後即完成填息，欣興除息3元，11日開盤漲至180元，早盤最高來到184.5元，上漲12元，順利完成填息。

PCB族群先前6月已有臻鼎（4958）、華通（2313）除息，且皆順利完成填息，股價並分別隨傳統旺季到來創波段新高。

PCB產業今年邁向復甦，有望帶動材料設備需求，業界並看好，下半年步入傳統旺季。PCB龍頭臻鼎先前率先喊出今年營運復甦，法人看好，全球PCB龍頭臻鼎受惠蘋果新機備貨與人工智慧（AI）伺服器應用挹注，今年下半年營運開始升溫，成長展望優於預期。

法人看好，蘋果PCB族群下半年營運顯著升溫，今年預估蘋果新機備貨量年成長約3-5%，尚未包含舊機種的銷售。

蘋果PCB供應商皆不評論單一客戶訊息。

市場期待蘋果新機帶動PCB族群下半年營運，PCB各大廠先前多已釋出下半年樂觀成長的展望。

法人已預估，今年iPhone 16系列新機因強化AI功能，矽含量較往年提升之際，出貨量有望年增5%，推估新機備貨至約9,200萬至9,500萬支，助攻相關PCB供應商下半年營運，華通為蘋果公司主要供應商，對於訂單的取得可以期待，隨著新機基本盤不變與HDI需求提升有利於華通下半年單月營收再挑戰新高。

景碩（3189）7月4日除息1元，歷時約四個交易日完成填息，今日並大漲8.65%。

另外銅箔基板廠商聯茂（6213）今日除息1.5元，早盤上漲2元，也順利完成填息。至於台光電（2383）除息10元，尚未敲定除息日期。

PCB 蘋果概念股 除息

延伸閱讀

健鼎營收／6月月增3% 今日除息7.5元一日填息

00878、00933B…等4檔ETF「調降保管費」！ 00725B本月除息先賺年化7％

電信三雄除息行情全失靈 遠傳跌約5%暫陷貼息

除息首日震盪走高 聯詠填息18%聯陽填息56%

相關新聞

英業達除息首日盤中填息、成交量破萬張 連2年達成開盤即填息

代工大廠英業達（2356）11日進行除息交易，以10日收盤價57元計算，扣除欲配發的1.5元現金股利，今日參考價則為55...

蘋果供應鏈助攻！ PCB 族群除息大潮旺 載板龍頭欣興開盤秒填息

蘋果概念股PCB族群近期展開除息，在健鼎（3044）10日當天完成填息，載板龍頭廠欣興（3037）11日開盤後即完成填息...

台積電觸1070元再創新天價 市值27.7兆元續寫新猷

台積電第2季自結營收創歷史單季新高，激勵台積電美國存託憑證（ADR）大漲3.54%收191.05美元，續創歷史收盤新高，...

英業達除息秀登場！每股1.5元、創辦人葉國一笑領2.64億鉅款

代工大廠英業達（2356）11日將進行除息交易，若扣除每股預計配發的1.5元現金股利，參考價則訂為55.5元，而據證交所...

權王黑翻紅 買盤大揭祕

台股昨（10）日由黑翻紅，終場上漲百餘點，主要受到台積電股價先蹲後跳帶動。統計昨日進場點火並拉抬台積電的買盤，包括美銀等...

亞翔6月營收月增9.7% 接單暢旺

亞翔（6139）昨（10）日公告6月合併營收63.71億元，月增9.7%，年增57.4%，反映工程進入施工高峰期。展望後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。