蘋果供應鏈助攻！ PCB 族群除息大潮旺 載板龍頭欣興開盤秒填息

蘋果概念股PCB族群近期展開除息，在健鼎（3044）10日當天完成填息，載板龍頭廠欣興（3037）11日開盤後即完成填息，欣興除息3元，11日開盤漲至180元，早盤最高來到184.5元，上漲12元，順利完成填息。

PCB族群先前6月已有臻鼎（4958）、華通（2313）除息，且皆順利完成填息，股價並分別隨傳統旺季到來創波段新高。

PCB產業今年邁向復甦，有望帶動材料設備需求，業界並看好，下半年步入傳統旺季。PCB龍頭臻鼎先前率先喊出今年營運復甦，法人看好，全球PCB龍頭臻鼎受惠蘋果新機備貨與人工智慧（AI）伺服器應用挹注，今年下半年營運開始升溫，成長展望優於預期。

法人看好，蘋果PCB族群下半年營運顯著升溫，今年預估蘋果新機備貨量年成長約3-5%，尚未包含舊機種的銷售。

蘋果PCB供應商皆不評論單一客戶訊息。

市場期待蘋果新機帶動PCB族群下半年營運，PCB各大廠先前多已釋出下半年樂觀成長的展望。

法人已預估，今年iPhone 16系列新機因強化AI功能，矽含量較往年提升之際，出貨量有望年增5%，推估新機備貨至約9,200萬至9,500萬支，助攻相關PCB供應商下半年營運，華通為蘋果公司主要供應商，對於訂單的取得可以期待，隨著新機基本盤不變與HDI需求提升有利於華通下半年單月營收再挑戰新高。

景碩（3189）7月4日除息1元，歷時約四個交易日完成填息，今日並大漲8.65%。

另外銅箔基板廠商聯茂（6213）今日除息1.5元，早盤上漲2元，也順利完成填息。至於台光電（2383）除息10元，尚未敲定除息日期。