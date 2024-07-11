台積電觸1070元再創新天價 市值27.7兆元續寫新猷

台積電第2季自結營收創歷史單季新高，激勵台積電美國存託憑證（ADR）大漲3.54%收191.05美元，續創歷史收盤新高，帶動台積電今天在台股現貨市場開盤走強，最高觸1070元，再創盤中新天價，總市值達新台幣27.7兆元再創新高，早盤漲點貢獻大盤達203點。

儘管外資連4日賣超台積電累計近3.13萬張，不過台積電第2季營收達新台幣6735.1億元，創下歷史單季新高，累計上半年營收1兆2661億元，年增27.96%，營收優於預期表現，帶動台積電今天股價開高走強，最高1070元，再創盤中歷史新天價，漲25元，漲幅2.39%，市值大增6483億元，總市值再攻上27.7兆元新高，穩居台股個股市值首位。

根據統計，到7月10日為止，台積電單一個股權重占台股大盤比重達35.4%，台積電漲跌1元，對大盤影響程度約8.13點，今天早盤台積電最高漲25元，貢獻台股加權指數達203點。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休時，台積電股價約220元左右，張忠謀當時持有台積電1.25億股；至今台積電股價衝高達3.86倍，他退休後若未處分手中持股，市值高達1337.5億元。

台積電將於7月18日召開法人說明會，台積電先前預期，今年在伺服器人工智慧（AI）貢獻業績倍增，營運可望逐季攀高，全年美元營收將成長21%至26%；因應高效能運算（HPC）強勁需求，台積電今年3奈米產能將增加3倍；2020年至2024年先進製程產能複合成長率將約25%。

台積電持續擴充先進製程產能，今年將新建7座廠，在台灣有3座晶圓廠及2座先進封裝廠，海外有2座晶圓廠。其中新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠是2奈米製程生產基地，從2022年開始興建，預計2025年開始陸續生產。

台積電位於中科的先進封裝測試5廠在2023年興建，預計2025年量產CoWoS先進封裝，位於嘉義的先進封裝測試7廠，原先規劃2026年量產SoIC及CoWoS。台積電預估，CoWoS先進封裝產能年複合成長率超過60%。