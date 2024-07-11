電信三雄 上半年獲利靚

電信三雄公布上半年營運表現，中華電信（2412）6月每股純益0.45元，累計上半年每股純益2.48元，蟬聯單月及累計上半年每股獲利王。台灣大受惠於合併效益，上半年稅後純益年增8%，每股純益2.05元；遠傳上半年稅後純益年增9.2%，每股純益1.67元。

中華電信6月營收181.1億元，稅前息前折舊攤銷前淨利（EBITDA）約71.6億元，歸屬於母公司業主淨利34.4億元，每股純益為0.45元；累計今年上半年營收1,090.6億元，創近七年新高，EBITDA為436.5億元，歸屬於母公司業主淨利為192.1億元，每股純益2.48元，獲利超越財測高標。

台灣大6月合併營收166.7億元，年增10.5%，稅後純益11.3億元，年增2.3%，每股純益為0.37元；上半年合併營收960.2億元，年增11%，EBITDA為211.7億元，年增20%，稅後純益62億元，年增8%，每股純益2.05元。

台灣大指出，合併台灣之星以來，連續兩季繳出亮眼績，主要是受惠合併綜效及5G服務占比上升。台灣大財務長兼發言人張家麒表示，遊戲收入推升6月行動服務營收，並帶動電信服務營收突破51億元，網路整併相關綜效挹注下，電信營業利益年增18%，逼近12億元，創近六年單月新高。

遠傳受惠本業、新經濟兩大成長引擎加速，合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，及新經濟營收穩健攀升，6月合併總營收85.28億元，年增18.2%，稅後純益11.12億元，每股純益0.31元，上半年合併EBITDA再創歷年同期新高，稅後純益為九年同期新高，每股純益1.67元。