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上市櫃上半年「營收F4」 鴻海金額最高、共信最佳新兵

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

上市櫃公司6月營收昨（10）日全數出爐。上半年「營收F4」包括營收金額最高（營收王）、年增率最大（年增王）、營收連續成長月份最長（連續成長王）、最佳新兵（今年新掛牌公司，上半年營收年增率最大），分別由鴻海（2317）、昇益（5455）、萬潤（6187）、共信-KY（6617）等拿下。

在營收規模方面，鴻海坐穩上市櫃營收王。鴻海6月合併營收4,907.25億元；第2季營收為1.55兆元，為歷年同期新高；上半年營收2.87兆元，年增3.92%，為同期次高。

營收年增王由營建股昇益獲得，昇益上半年營收與去年同期相比大幅成長112,052.1%，前六月營收為12.58億元。

台積電設備協力廠萬潤獲得營收連續成長王，單月營收連續16個月成長，6月營收5.35億元，創新高。

生技醫療股共信-KY獲最佳新兵獎。

共信6月18日掛牌上櫃，主要營運為PTS肺癌新藥銷售收入，上半年營收比去年同期大幅度成長1,247.7%、達1,500萬元，成長性在今年新掛牌的公司中表現最優。

營收 鴻海

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