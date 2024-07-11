聯發科6月營收 攀近三月高點

聯發科（2454）昨（10）日公布6月合併營收為430.92億元，攀上近三個月高點，月增2.2％，並較去年同期成長12.7％；第2季合併營收1,272,71億元，雖然季減4.6％，仍達成財測，年增29.6％；上半年合併營收2,607.29億元，年增34.5％。

聯發科先前估計，第2季合併營收約落在1,214億至1,335億元之間，實際結果符合預期。該公司之前公布全年美元營收目標是年增中十位數百分比（14％至16％），外界關注該公司後續可能公布的下半年營運展望。聯發科昨天股價跌25元、收1,435元，外資轉賣超1,088張，終止連二買。

隨著AI手機正要逐漸普及，聯發科評估，該公司今年各營收類別表現，都將較前一年度成長，尤其手機成長將高於其他營收類別。聯發科已推出的「天璣9300+」晶片，其中NPU的AI運算能力已達到68 TOPS，比現今對AI PC NPU要求的40 TOPS高。

目前外界觀察聯發科的產品重點之一，是接下來將於第4季發表的新款手機旗艦晶片「天璣9400」，該新品採用台積電3奈米製程生產，現已進行投片生產階段。除了長久合作的中國大陸手機品牌廠訂單，市場也注意天璣9400有無機會打入韓系大廠三星的Galaxy S25供應鏈。

聯發科旗下小金雞達發昨天也公布6月合併營收為17.24億元，站上近兩年高點，月增6.4％，年增33.8％；第2季合併營收為48.98億元，季增28％，年增39.3％，為近兩年單季高點；上半年合併營收為87.25億元，年增33.2％。