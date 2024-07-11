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權王黑翻紅 買盤大揭祕
台股昨（10）日由黑翻紅，終場上漲百餘點，主要受到台積電（2330）股價先蹲後跳帶動。統計昨日進場點火並拉抬台積電的買盤，包括美銀等外資機構、以及元大等本土券商，前十大買盤共計砸下113.2億元銀彈。
觀察昨日台積電的籌碼變化，其中三大法人進出，共計賣超台積電8,057張。其中外資賣超8,648張、投信買超692張、自營商賣超101張。值得注意的是，台積電股價黑翻紅，也跟站在買方的外資具有絕對關係。
統計昨日券商進出狀況，以美銀證券買超台積電最給力，共斥資37.1億元，之後依序為滙豐、法興、瑞銀等外資券商，買超金額分別為12.2億元、4.4億元、以及2.6億元。前十大買盤中，外資占四家，共計買超56.4億元。
另外六個買盤券商全為本土券商，依照買超金額由高至低排序依次為：元富證券14.7億元、元大證券14.5億元、永豐金證券13.4億元、群益金鼎證券6.2億元、富邦證券6億餘元、以及宏遠證券1.8億元。
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