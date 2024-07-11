世芯營運亮眼 大摩挺

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY（3661）6月營收亮眼，昨（10）日股價收漲3.3%至2,785元，有望再戰3,000元關卡。摩根士丹利（大摩）在最新出具個股報告中，對世芯長期業務前景保持樂觀，給予「優於大盤」評等，目標價維持4,280元。

世芯6月合併營收年增100.6%；第2季合併營收135.82億元，季增29.4%，年增71.3%，連兩季業績都達百億元以上，且連三季創高；上半年合併營收為240.72億元，年增76.4％。營收表現相當亮眼。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，世芯第2季營收強勁且超乎預期，主因亞馬遜（AWS）7奈米相關專案推升，該趨勢有望延續至第3季，預期AWS專案相關營收帶動世芯今年有望年增逾50%，優於市場預期。

展望後市，世芯長期業務發展樂觀，有望在AI領域的高營收占優勢，雖先前因缺乏新專案動能導致股價評級下降，但似乎觀察到世芯正在參與新的AI ASIC專案，因此給予「優於大盤」評等，目標價維持4,280元。

詹家鴻補充，世芯其它訂單方面，投資人對於英特爾旗下開發深度學習加速器子公司Habana Labs的ASIC預期相關營收貢獻度不高。

不過根據日前供應鏈檢查顯示，英特爾新一代AI加速晶片Gaudi 3，除導入台積電5奈米製程，也正獲得來自台積電更多前端和後端產能支持，因此不排除5奈米在明年漲價的可能性，有利世芯至2025年營收展望。