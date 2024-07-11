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辛耘業績 連四季新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）昨（10）日公告6月營收8.52億元，月增11.4%，創單月新高，並帶動單季營收連四季改寫新猷。

辛耘6月營收年增57.8％，第2季合併營收23.72億元，季增5.7％、年增47.2％，累計上半年合併營收46.17億元，年增42.9％。

在獲利方面，辛耘近日已應主管機關要求，公布4月與5月自結合計歸屬母公司業主淨利1.84億元，年增1.24倍，每股純益2.29元。

辛耘今年設備業務動能強勁，帶動整體業績火熱，法人看好今年整體營收可望成長雙位數百分比，續攀新高。

辛耘代理與自製設備的訂單情況良好，部分能見度甚至已達明年。法人指出，該公司代理業務受惠於中國大陸持續興建新廠帶動對半導體設備的需求。

營收 辛耘

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