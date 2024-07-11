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南亞科提列地震損失 Q2每股虧0.26元
南亞科（2408）昨（10）日公布第2季稅後淨損8.13億元，較前一季淨損12.08億元大幅收斂，每股淨損0.26元。南亞科指出，受地震提列相關損失影響，導致上季財報仍出現赤字，若排除相關干擾，單季已接近損平。
法人估，在DRAM報價持續揚升帶動，加上下半年全產能生產，南亞科本季有望轉盈，終止連七季虧損。
資本支出方面，南亞科說明，今年資本支出預估260億元，上半年約54億元，下半年可望提高資本支出，以因應第二世代製程技術產品出貨，需要製程設備支應，新廠營建支出也不少。
受淡季效應影響，南亞科第2季銷售量季減5%，不過，平均售價上揚11%至13%；營業毛利2.87億元，包含地震損失提列6.57億元；毛利率2.9%；營業淨損23.19億元，營損率23.4%，較前一季營損率30.7％改善；營業外收入10.47億元，稅後淨損8.13億元，每股淨損0.26元。
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