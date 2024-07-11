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和碩6月營收月減23% 力拚回溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）受到iPhone新舊產品交接期影響，昨（10）公布6月合併營收709.28億元，下探四個月來低點，月減23.82%，年減14.21%。隨著蘋果新機下半年邁入備貨周期，法人看好和碩本季將優於上季，下半年逐季成長。

和碩第2季合併營收2,537.08億元，季增1.32%，年減9.61%；上半年合併營收5,041.07億元，年減15.82%。產品出貨方面，和碩統計，6月筆電出貨75萬至80萬台，優於5月；第2季筆電出貨200萬台，季增29%；累計上半年筆電出貨360萬台。

展望後市，隨著iPhone 16系列新機有望於9月亮相，相關代工廠本季進入量產，法人預估，和碩本季營收將優於上季，下半年營運將逐季成長。

和碩 營收 筆電

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