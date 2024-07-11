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誠美材第2季營收季增31% 攀三季高點

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠誠美材（4960）昨（10）日公布第2季營收25.12億元，攀上三季來高點，季增31.6%，優於預期。法人看好，誠美材上季本業將力拚轉盈。

受惠基本面現有望迎來轉機，近日市場買盤簇擁誠美材，推升股價7月以來大漲近三成，昨天終場收16.65元，上漲0.65元，累計外資7月以來買超6,213張。

誠美材6月營收8.17億元，月減6%，年增0.9%；第2季營收25.12億元，為三季來最佳，季增31.6%，優於預期；上半年營收44.21億元，年增0.79%。

誠美材首季受惠匯兌收益貢獻1.22億元，單季轉虧為盈，每股純益0.01元，惟本業仍連七季處於虧損。

依整體產能表現，誠美材日前表示，產能利用率逐步拉高，上季已提高至八成，由於新機種增加以及產品高值化策略奏效，下半年產能利用率有望進一步提高至九成。

誠美材表示，隨產品組合持續調整、新客戶與機種增加，目前高值化產品包括車用顯示、OLED、Micro LED等高值化產品占比約7%至8%，預計今年底占比有望達15%，有助提振獲利。

另一方面，由於偏光片主要原料高度依賴日本進口，占整體成本結構七成，今年以來日圓對美元匯率持續破底，有助於偏光片廠降低成本，不過，因日圓貶值，上游原料廠今年也陸續調漲價格，漲幅約一成，後續成本仍待觀察。

目前誠美材主要營收來源仍以偏光片為主，為開拓新利基，誠美材今年也宣布以3.08億元取得歐普仕化學科技33.7%股權，跨入半導體溶劑及溶劑回收、純化業務，主要客戶遍及半導體及光電產業國際大廠，誠美材表示，歐普仕的產品目前台灣半導體廠都有用到，未來期望可以拓展到大陸半導體市場，期望明年有較顯著貢獻。

半導體 營收

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