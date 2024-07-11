大聯大 Q2營收重回2,000億元

半導體通路商大聯大（3702）昨（10）日公布6月合併營收為723.96億元，為同期最佳；第2季合併營收2,079.7億元，為單季歷史次高，並且超越公司先前釋出的財測高標，反映半導體市況復甦。

大聯大上半年合併營收為3,898.76億元，年增29.3%。法人認為，大聯大產品線布局頗為完整，下半年營運在伺服器與AI PC等應用帶動下，可樂觀看待。

大聯大營收 圖／經濟日報提供 受惠於歐美終端客戶持續提升伺服器等資本支出，加上筆電需求回溫等正面因素推升相關電子零組件市場需求，大聯大6月合併營收為723.96億元，為歷年同期新高與單月歷史第三高，月增7.6％，並較去年同期增加30.3％。

大聯大第2季合併營收為2,079.7億元，創歷史單季次高，季增14.3％，年增32.7％。大聯大原本預估，第2季業績將介於1,900億元至2,000億元之間，實際成績超越財測高標，並且是暌違八季之後，單季合併營收重回2,000億元之上。

除了營收估計區間，大聯大先前也公布，在業外收益依照保守原則暫不估列的情況下，估計第2季稅後淨利將介於13.06億元至17.06億元間，每股純益介於0.54元至0.78元之間。

就大聯大目前供應的產品應用類別來看，以首季來說，仍以電腦周邊為最大宗，業績比重超過三成，其次是通訊應用，占比約達25％，消費性電子約占一成，另外也布局工業電子與車用電子領域，占比各為個位數百分比。

談及市況，大聯大先前提到，看好今年伺服器市場將逐季成長，該公司也會把握相關高速傳輸介面、網通，以及DDR5等AI伺服器相關零組件商機。同時，在混合式AI的環境中，部分AI運算將交由邊緣裝置處理，該公司有望藉此切入AI邊緣運算市場。

大聯大昨日股價上漲0.1元，收在93元，三大法人對其同步買超，其中自營商對其已連10買，投信對其連三買。