獲利王中華電信6月EPS 0.45元 創近7年同期新高

中華電信（2412）10日公布6月合併營收為181.1億元，年減2.9%；歸屬於母公司業主淨利為34.4億元，年增2.7%，每股稅後純益0.45元，創近七年同期新高。累計上半年營收達1,090.6億元，亦創近七年新高。

中華電信累計上半年營收達1,090.6億元，財測達成率99.3%至99.9%；歸屬母公司業主淨利為192.1億元、達成率104.5%至106.2%；及每股盈餘達2.48元、達成率104.5%至106.2%；營業淨利、稅前淨利與每股盈餘皆超越財測目標。

中華電信表示，2024年上半年雖有推出五大福利措施以激勵員工士氣及電費調漲等影響，但仍繳出每股稅後純益2.48元的成績單，獲利持續穩健且超越財測高標，未來公司在業務及營運仍將持續精進，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造永續價值。

中華電信表示，6月整體行動業務持續向上攀升，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收連續39個月成長，續創佳績；行動月租型ARPU（每用戶平均收入）亦連續39個月正成長；月租型離網率為0.4%，持續保持電信業最低。

此外，中華電信指出，固網寬頻業務持續因升速促銷方案成功帶動客戶數增加而穩定成長，且家用WiFi營收年增率維持40%以上，寬頻接取營收及數據網路營收雙雙維持向上成長動能。

中華電信表示，新興業務持續穩健發展，其中，企客行動應用營收達雙位數成長；惟因去年同期有多項大型專案入帳墊高整體基期，整體ICT營收較去年同期減少，銷貨收入亦因去年同期專案入帳影響而年減。

截至6月底，中華電信行動通信總客戶數達1,342.7萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.8%，已連續42個月成長；光世代寬頻用戶數為383.3萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達142.5萬戶；MOD客戶數則達205.4萬戶。

此外，中華電信表示，持續秉持「以客戶為中心」的理念，擴大Hami Point點數生態圈，攜手日本第一大電信業者DOCOMO建立雙方點數交換機制，並同步推出「Hami日本遊」擴大點數應用場域，為客戶創造更多價值。

中華電信強調，持續打造創新智慧應用服務，在智慧醫療方面自主研發、打造「SynDr. 遠距醫療視訊平台」，協助各級醫療院所視訊看診，未來更將整合電子處方箋，進一步提升遠距醫療體驗；更於7月初達成衛星物聯網測試成功的里程碑，以期拓展智慧電網及海上活動監控追蹤等智慧應用，未來將全面打造星、空、地綿密網路服務，持續強化網路韌性及開發智慧生活新應用。