寶成營收／6月年增1.7% 連三月正成長
製鞋龍頭寶成（9904）集團10日公布6月合併營收209.99億元、年增1.7%，為連續三個月呈年增正成長，累計上半年合併營收1,286.11億元，亦較去年同期成長0.9%，代表製鞋產業景氣復甦訊號已現。
寶成第2季合併營收653.36億元，季增3.2%、年增3.6%。
值得注意的是，寶成製鞋業務6月年增2.9%，為連續四個月正成長，累計上半年製鞋業務較去年同期成長2.4%，顯示品牌客戶庫存調節已告落底。
寶成持股51.11%的重要子公司裕元工業，6月自結營收6.48億美元(折合約新台幣209.23億元)、年減4.3%，其中製鞋業務年增2.9%；累計上半年營收40.15億美元、年減3.4%。
寶成今年1月製鞋業務已轉正成長、年增幅達12.5%，2月製鞋業務受農曆春節工作天數減少影響，年減12.2%，3月以來製鞋業務均維持正成長；累計上半製鞋業務營收較去年同期成長2.4%，回到成長軌道。
而由裕元通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，6月自結營收為人民幣14.12億元(折合約1.95億美元)、年減14.1%；累計上半年營收為人民幣99.83億元(折合約13.81億美元)，則較去年同期減少8.9%。
寶成表示，通路業務營收衰退，主要因為中國大陸市場消費仍較審慎，加上高基期效應所致。
法人說，今年巴黎奧運是疫後第一場奧運，將成為國際運動品牌大顯身手的關鍵賽事，有望大幅拉抬業績，寶成等國內主要製鞋及鞋材廠，營運可望逐季增溫。
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