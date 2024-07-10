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台灣大第2季營業利益創近七年新高 合併綜效、5G 占比提升

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大（3045）10日宣布，自合併台灣之星以來，已連續兩季繳出亮眼績效，受惠合併綜效以及5G服務占比上升，第2季營業利益創下近7年新高。累計今年上半年合併EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）、營業利益兩項獲利指標均呈雙位數成長，6月每股稅後純益0.37元，累計上半年每股稅後純益2.05元。

台灣大6月自結合併營收166.7億元，年增10.5%，EBITDA為36.1億元，年增16.7%，營業利益17.6億元，稅後純益11.3億元，年增2.3%，每股稅後純益為0.37元。累計今年上半年合併營收960.2億元，年增11%，EBITDA為211.7億元，年增20%，營業利益96.1億元，稅後純益62億元，年增8%，每股稅後純益為2.05元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，6月行動服務營收在遊戲相關收入助攻下較上月增溫，帶動電信服務營收突破51億元，網路整併相關綜效挹注下，電信營業利益也較去年成長18%，逼近12億元，創近六年單月新高，第2季5G滲透率持續提升，月租用戶月退租率再創新低，隨電信業務規模經濟及合併綜效持續發酵，電信營業利益年增17%，帶動第2季合併營業利益年增達11%。

《機構投資人》雜誌 「2024年度亞洲最佳管理團隊」 評選近期揭曉，台灣大在競爭最激烈的全亞洲區(不含日本)評比中再次名列前茅，為台灣電信業唯一得到最受尊崇公司地位者；總經理林之晨、財務長張家麒更連續兩年榮獲「最佳執行長」、「最佳財務長」第一名。此外，在亞洲區不含中國公司的次榜單評比中，台灣大除了連續第三年排名區域電信業第一，更在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係」、「最佳ESG」「最佳董事會」五項指標蟬聯首位。

ESG方面，台灣大表示，依循世界級準則落實永續治理，連續7年入選臺灣永續指數成分股，並加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手富邦集團計畫開發380MW光電案場以及354 MW儲能案場，加快再生能源發展，達到2040年100%使用再生能源，與2050年淨零排放目標。面對AI在全球帶來變革，台灣大哥大與NVIDIA宣布深化夥伴關係，不僅共同合作的「GeForce NOW雲端遊戲服務」將在下半年度升級全新服務主機，雙方更將合力推出最新的繪圖運算傳遞網路服務(GDN; Graphics Delivery Network)，提供高度擬真的3D互動體驗，並運用在雲端遊戲等娛樂內容、設計與製造產業、人工智慧與機器學習等眾多領域，在AI時代開啟遊戲服務全新體驗及更多無限可能。

台灣大哥大 營收

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