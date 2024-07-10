祥碩營收／第2季21.06億元、季增8.1％ 創單季歷史新高

高速傳輸IC廠祥碩（5269）10日第2季合併營收出爐，季成長8.1％至21.06億元，年增37.2％，創單季歷史新高，法人預期，祥碩今年下半年將可望同步擁抱超微（AMD）、英特爾（AMD）等兩大平台客戶訂單，推動晶片組、USB Type-C等產品線出貨動能一路衝刺，全年有望改寫歷史新高表現。

法人指出，祥碩今年第2季持續受惠於超微、中國大陸客戶等拉貨動能成長，推動晶片組、USB Type-C及Packet Switch等產品線出貨動能攀升，雖然6月出貨動能略微放緩，不過業界普遍預計下半年祥碩營運表現有望持續衝刺。

業界表示，祥碩除了第2季具有超微的備貨需求之外，下半年超微新產品推出後，將可望有新一波的晶片組拉貨商機，成為帶動祥碩下半年業績的主要動能之一。

在產品推進上，總經理林哲偉先前強調，公司的PCIe Gen5 封包交換器（Packet switch）未來有機會切入 AI、高階伺服器，48至80高通道數的產品，明年就會設計定案（Tape out），隨著規格提升與放量，可望進一步擴大市場。