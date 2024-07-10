宏正營收／6月3.9億元 月減6.12%、年減6.59%
宏正（6277）10日公布6月合併營收3.9億元，月減6.12%，較去年同期減少6.59%；累計今年前6月合併營收23.87億元，較去年同期減少8.9%。
宏正表示，6月營收相較去年微幅減少原因，主要為海運出貨遞延，下半年為傳統的旺季，目前已有許多專案正在洽談中，期待在旺季助益下，帶動全年營收成長。
單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長15.89%、專業影音產品較去年同期減少32.99%、USB周邊設備較去年同期減少39.4%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少5.98%、美洲較去年同期成長25.38%、歐洲較去年同期減少34.66%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少10.99%、專業影音產品較去年同期減少6.23%、USB周邊設備較去年同期減少16.47%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期減少18.10%、亞洲較去年同期成長0.67%、美洲較去年同期減少21.54%。
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