健鼎一日填息看旺下半年 欣興受惠AI趨勢成長

健鼎6月合併營收年增20.4%，預期下半年營收有機會再成長，健鼎今天除息7.5元，上演一日填息秀。欣興6月營收88.72億元，年增7.3%，第2季營收為6季以來新高，預期下半年優於上半年，PCB業務受惠AI營收向上。

健鼎公布6月合併營收約新台幣52.53億元，年成長20.4%，月成長3%。健鼎第2季合併營收157.99億元，年增17.5%，季增3.36%，與公司預期相符。

健鼎累計上半年合併營收310.84億元，和去年同期的276.72億元相比，年成長率12.3%，預期下半年營收有機會再成長。

健鼎今天除息7.5元，上演一日填息秀，一反過往先貼息再填息的狀況，預計8月14日為股息發放日。

載板及PCB大廠欣興6月營收88.7億元，年增7.3%；第2季營收287.74億元，創6季以來新高，年增逾10%；上半年營收542.8億元，年增4.79%。

欣興將於11日除息，預計發放3元現金股利，市場也將關注其填息狀況。

欣興表示，下半年狀況會稍微優於上半年，目前觀察兩大事業部中，PCB業務的確受惠AI趨勢，營業額往上成長，載板事業目前與合作客戶認證中，將在新的光復廠積極籌備生產，預計明年開始有明顯的貢獻，同時延續低階產品較為競爭、高階產品跌價壓力較小的狀況。

欣興董事長曾子章先前表示，2024年加快從谷底爬升，預計高階載板在2026年初開始，市場就會恢復「供不應求」，欣興在AI相關的營收優於預期，預計明年還會更高，高階載板目前占載板營收10%。