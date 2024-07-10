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圓裕營收／6月1.85億元 軍工規產品穩定出貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軟板廠圓裕（6835）今日公告6月合併營收1.85億元，較去年同期成長1.89％；累計1-6月營收11.7億元，年增13.72％。圓裕軟板產品的各個應用領域景氣回溫，今年以來出貨穩定，時序逐步進入傳統旺季，下半年表現優於上半年可期，全年營收可望保持成長。

圓裕提到，傳統季節性因素影響，圓裕6月營收與上月相當，但在淡季之中，第二季營收5.95億元仍較第一季增加3.38％，並較去年同期成長19.36％。第三季進入商用筆電、消費性產品的傳統旺季，加上軍工規產品穩定出貨，預期將維持營收逐季走高的表現。

AI科技應用於所有行業的大趨勢下，將推動電子產業成長，帶動電子產品創造新的需求，圓裕也不斷拓展產品應用領域，其中軍工規、商用筆電產品力求保持競爭力，並開發車用、醫療方面的利基產品，持續優化公司產品組合之外，更追求營運規模穩定擴大，創造獲利成長空間。

營收 筆電 軟板

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