亞翔營收／6月63.71億元 月增9.7%、年增57.4%

亞翔（6139）10日公告今年6月合併營收63.71億元，月增9.7%，年增57.4%。亞翔表示，主要因工程進入施工高峰期，致月營收較去年同期大幅增加。

亞翔今年第2季合併營收189.63億元，季減0.1%，年增89.8%，來到史上單季第3高。亞翔累計今年上半合併營收379.39億元，年增108.3%，創同期新高紀錄。

無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔受惠於半導體及公共工程大單滿手，推升在手訂單站上1,291億元，續創歷史新高，其中台灣占74%，中國大陸約11%、東協為15%。

亞翔董事長姚祖驤表示，在半導體產業大擴產的挹注下，亞翔對2024年的營運展望「當然樂觀」，而以在手訂單衝上1291.62億元的新高來看，確立未來三年產業景氣續旺。

亞翔總經理蔣曉麟說，展望今年景氣，台灣榮工、蘇州亞翔以及新加坡三處市場需求持續熱絡，台灣亞翔及越南自第2季起也感受到客戶需求回升，隨著下半年營運加溫，看好今年整體營收、獲利會有相當程度的成長，據此推估明年的股利值得期待。

今天股價下跌7.5元，成交量5,731張，收252元。