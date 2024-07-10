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汎德永業營收／受惠電動車助攻 第2季157億元、創單季新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）10日公告2024年6月合併營收為新台幣58.9億元，較去年同期成長5.28％；累計今年第2季合併營收157.5億元，年增3.29％，創單季歷史新高；上半年合併營收292.2億元，年增6.67％，續寫歷年同期新高表現。

汎德永業表示，上半年台灣車市火熱，Porsche經典的911、718跑車、Cayenne、Cayenne Coupe穩定交車，加上電動車銷售熱度不墜，BMW iX1、iX2、iX大量抵港交車，推動BMW 6月電動車單月交車數再寫新紀錄，純電車款交車佔比更已連續兩個月突破4成，熱銷表現坐穩豪華電動車品牌之冠，兩大品牌優異銷售表現推升上半年合併營收達新台幣292.2億元，較去年同期成長6.67％，寫下有史以來最佳紀錄。

汎德永業表示，下半年台灣車市銷售展望樂觀，而依公司目前在手訂單來看，BMW電動車iX1、iX2、iX收單表現持續維持高檔，加上新發表的i5 Touring豪華純電旅行車，因其性能表現優異，推動新一波接單熱潮，預估第三季起i5 Touring即能正式抵台交車，BMW電動車銷售數量可望更上層樓。

Porsche今年也即將推出有史以來最強大的產品陣容，包括純電車款 Macan EV、新款 Panamera、Taycan 與小改款 911車系等。Macan EV首波提供 Macan 4 與 Macan Turbo 雙車型選擇。而全面升級的全新Taycan電動車，首波則推出7款車型，全新Taycan車系最快有望在今年年底前正式抵港交車，預期Porsche整體銷售數量將較去年增加，再添公司營運成長動能。此外，MINI全新 Countryman SE All4純電休旅收單表現佳，其以雙馬達建構出四輪驅動系統，提供313匹的馬力輸出，最高續航力能夠達到433公里 (WLTP)，最快預計年底前能正式交車。

汎德永業進一步指出，台灣電動車銷售氣勢銳不可當，在BMW、Porsche、MINI三品牌均有新世代純電車款相繼上市情況下，電動車交車佔比進一步提高，將能進一步挹注公司的業績成長動能，公司對全年新車銷售表現展望樂觀看待。

BMW 電動車

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