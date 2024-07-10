台塑四寶6月營收報喜 南亞、台化較去年雙位數成長

台塑四寶10日公布6月合併營收全報喜，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）四大公司單月業績雖較上月出現衰退，但與去年同期比都有明顯成長，其中台化年增24.4%、南亞年增10.2%，年增幅度達到雙位數。

台塑6月合併營收170.5億元，雖然受到銷售量差減少影響，較5月衰退2％，但與去年同期比成長7.3％，因今年中國大陸持續推出刺激經濟政策，且石化同業故障頻傳，加上以巴衝突推升原油價格，帶動石化行情上揚，因此台塑6月各主要產品平均價格比去年同期上漲8至38％。

南亞6月合併營收218.1億元，月減4%，主因化工、聚酯、塑膠加工等產品之售價也都普遍上漲，因海運船期、客戶年中調節庫存、下游配合雨季調整工程進度等因素，交運量降低所致。不過南亞6月營收比去年同期成長了10.2%，主要是各行業景氣陸續落底反彈，市場消費信心回溫，使電子材料、化工、聚酯、塑膠加工產品營收都比去年同期成長。

台化6月合併營收312.9億元，月減5.3％，年增24.4％，主要是各項產品量價都較去年同期成長，量差增加18.4億元，售價差增加43億。在售量方面，台化去年因SM-3定檢復車初期產銷量減少，本月產銷正常增加7.7億元；PIA積極拓銷提升市佔率，增加2.5億元；OX利差改善增加銷售1.6億元；酚酮需求回穩，銷售增加1.4億元。另PX自用增加，減少外售5.4億元；PTA安排停車定檢，產銷量減少3.1億元；台化寧波也增加10.4億元，PTA-5去年安排停車工檢，今年產銷正常，增加13.4億；台灣醋酸上月配合客戶需求延後至本月裝船交運，增加2.5億元。售價方面，因原料成本上漲、同業節制生產及加強銷售高值化規格等影響，石化塑膠產品售價都較去年提升。

台塑化6月合併營收563.9億元，月減11.2%，煉油與烯烴事業與上月比都有衰退，但與去年同期比成長了4.8%，受到國際杜拜原油均價上漲、成品油價格上揚及台幣兌美元貶值影響，帶動煉油事業營收年增6.1%，烯烴事業雖然銷量較去年同期減少，但在價格提升帶重下，整體營收也年增5.3%。