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台積電6月營收降 第2季營收衝6735億元創新高

中央社／ 新竹10日電

晶圓代工廠台積電6月營收新台幣2078.69億元，探3個月來新低，第2季營收達6735.1億元，創歷史新高。

台積電6月營收2078.69億元，月減9.5%，年增32.9%；第2季營收6735.1億元，季增13.64%；累計上半年營收1兆2661億元，年增28%。

台積電預估，高效能運算市場暢旺，客戶對於3奈米和5奈米先進製程技術需求強勁，將驅動第2季營收約196億至204億美元，以中間值計將季增6%，平均匯率約1美元兌新台幣32.3元。台積電第2季營收表現優於預期。

台積電將於7月18日召開法人說明會，台積電先前預期，今年在伺服器人工智慧（AI）貢獻業績倍增，3奈米製程大量出貨，營運可望逐季攀高，全年美元營收將成長21%至26%。

法人關注台積電未來營運展望，以及晶圓代工報價、毛利率表現、先進製程技術進展、CoWoS先進封裝擴產情況、國內外布局進展和資本支出等議題。

台積電 晶圓代工廠 營收

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