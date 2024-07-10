台積電營收／6月2,079億元 月減9.5%、年增32.9%

台積電（2330）10日收盤後公告6月合併營收2,078.69億元，較上月減少9.5%，較去年同期增加32.9%。累計2024年1至6月營收約為1兆2,661.54億元，較去年同期增加28%。

台積電10日以1,020元開出，大跌20元，拖累台股大盤指數約超過160點，且一度下滑至1,015元，不過盤中跌點收斂，終場收1,045元，上漲5元，漲幅0.48%；法人認為，台積電一但 Fed 降息，熱錢流入下，將推動台積電一波漲勢。

台積電在先前的法說會釋出第2季展望，預估今年第2季美元營收為196~204億美元， 匯率假設基礎美元兌新台幣為32.3；換算新台幣營收約6,330~6,589.2億元，預估第2季毛利率51~53% ，較首季53.1%略減，第2季營益率40~42% ，較今年首季42%持平至小減。

近期外資報告中也提到台積電3奈米家族供不應求，2025年有望漲價5~10%，7奈米家族因需求不振將降價10%；對此，證券分析師張陳浩認為，對台積電應是正面的效應。

台積電預計7月18日召開法說會，張陳浩表示，除非台積電釋出非常好的消息，增加資本支出，否則，相關的設備股恐將有漲多回檔修正的風險，至於台積電，預期並不會有太大的震盪，主要的觀察點在美國聯準會（Fed）何時宣布降息。