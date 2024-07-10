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世芯再戰3,000關卡！大摩維持「優於大盤」評等、目標價4,280元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY（3661）近日營收亮眼、股價也隨之反彈，10日盤中漲逾2%，日後有望挑戰3,000元關卡。摩根士丹利（大摩）在最新出具的個股報告中，對於世芯長期業務前景持樂觀，因此給予「優於大盤」評等，目標價維持4,280元。

世芯6月合併營收年增100.6%；第2季合併營收為135.82億元，季增29.4%，年增71.3%，連兩季業績都達百億元以上，並且連三季創新高。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，世芯第2季營收強勁且超乎預期，主因由亞馬遜（AWS）7奈米相關專案所推升。另外，該趨勢有望延續至第3季，預期AWS專案的相關營收，帶動世芯今年有望年增逾50%，優於市場預期的30-50%。

展望後市，他指出，世芯的長期業務發展樂觀，有望在AI領域的高營收占據優勢，雖然先前因缺乏新專案動能導致股價評級下降，但目前似乎觀察到世芯正在參與新的AI ASIC專案，整體而言至2025年的營收可期，因此給予「優於大盤」評等，目標價維持4,280元。

世芯 營收

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