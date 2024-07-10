智易公布6月營收 法人估第2季 EPS 2.6元
智易（3596）公告6月營收40.4億元，月減0.4%、年減4.1%，符合市場預估，法人機構指出，由於第2季受歐洲市場未見好轉，整體營收規模未能再較第1季放大，仍處於產業淡季，4月、5月與6月營收回升速度亦較為緩慢，亦維持在相近的營收水準。
分析師指出，原預期第2季4智易將進入產業旺季，工作天數回升與拉貨增加，但受到俄烏戰爭影響，歐洲電信商客戶需求低於預期，使Broadband產品出貨明顯減少，整體單季營收為121.6億元、季減3%，雖營收規模略微下降，但因零組件供給在地化、生產與採購成本得到明顯改善，維持毛利率原本預估的14.9%，為近四年毛利率新高。
雖由於因營收規模下降，營業淨利7.5億元，季減0.1%、年增9.9%，在無業外因素影響之下，稅後淨利預估為5.7億元，季減6.5%、年增1.8%，每股獲利（EPS）2.6元，營運有望為歷史同期新高。
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